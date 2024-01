L'Eredità, bufera per la domanda su Ursula Von der Leyen: figuraccia in diretta

19 gennaio 2024 a

Si è scatenata la bufera sui social su L'Eredità, il game show condotto da Marco Liorni su Rai Uno in cui sette concorrenti si sfidano in diverse prove a eliminazione, fino ad arrivare alla fase finale del gioco, l'imperdibile Ghigliottina, dove il campione della giornata, deve indovinare una parola attraverso le "parole indizio" per vincere.

Nella puntata del 19 gennaio arrivano alla fine del gioco due concorrenti, Piero e Marco. I due hanno risposto nel duello testa a testa che precede la ghigliottina. La domanda posta dal conduttore è in apparenza molto semplice ma i concorrenti evidentemente non sanno la risposta. "Chi è il presidente della Commissione Europea?". Piero risponde: "Christine Lagarde" - che invece è la presidente della Banca centrale europea - mentre Marco balbetta qualcosa che non si capisce, ma di certo non è la risposta giusta.

A quel punto su Twitter il popolo social si scatena: "Non conoscono Ursula Von Der Leyen", scrive una telespettatrice. "Ma veramente non sapevano la Ursula???", commenta un altro. Sono tutti basiti. "Non sanno nemmeno chi è il presidente della Commissione europea", si legge ancora. Un altro è rassegnato: "Due concorrenti a L'Eredità di 40 anni che non sanno chi è il presidente della Commissione europea... Bisogna cominciare a pensare che il consenso in questo Paese è determinato da gente totalmente ignorante. Non abbiamo speranza, comincio a pensare di tornare nell'orto".