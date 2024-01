Dargen D'Amico si confessa: "Perché non tolgo mai gli occhiali"

20 gennaio 2024 a

"Per me gli occhiali sono un accessorio quotidiano, come le calze, ma sottovalutavo quanto possano attirare l’attenzione in chi non se li aspetta": Dargen D'Amico, uno dei cantanti in gara a Sanremo 2024, ha rivelato perché non toglie mai gli occhiali. "Io li porto per tante ragioni - ha spiegato l'artista nonché ex giudice di XFactor a Repubblica - ma la prima è forse più chiara per me che per gli altri: mi impegno a fare questo mestiere cercando però di rimanere anonimo, di avere un filtro anche dai social. Non vorrei perdere il contatto con cose semplici che mi piacciono, come prendere la metropolitana".

Parlando della canzone che porterà sul palco dell'Ariston, "Onda alta", Dargen ha invece detto: "Una canzone può nascere guardandosi dentro o guardando fuori: questa è nata dalla considerazione che l’anno che si è chiuso è stato quello con il maggior numero di ingressi di irregolari, più di 150 mila persone. Noi siamo tutti abituati a camminare e a spostarci da un punto a un altro, l’essere umano non è nato dove siamo adesso, ci siamo arrivati".

Infine sul litigio con Morgan a XFactor, ha rivelato: "C’è stata un po’ di delusione perché tra i giudici c’era l’intenzione di concentrarci sul lavoro con i ragazzi, di fare un passo indietro. Poi so benissimo che in un programma come quello ci sono dinamiche da rispettare e un pochino di tv urlata va fatta. La mia delusione è stata quando le urla hanno coperto i ragazzi. Non conoscevo perfettamente Morgan nel meccanismo televisivo, è stato comunque qualcosa di mediatico, più che di personale tra di noi".