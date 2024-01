C'è Posta per te, Luana sconvolge lo studio: "Santini, vorrei che tu morissi"

21 gennaio 2024 a

A C'è Posta per te va in scena la vicenda di Luana, una ragazza trentenne che da un anno e mezzo ha tagliato ogni rapporto con la famiglia. E di fatto nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio, lo scontro tra la stessa Luana e i suoi genitori è stato durissimo. Ad accompagnarla in studio il marito Carmine finito nel mirino dei suoceri e del cognato per alcuni atteggiamenti che avrebbero allontanato Luana dalla sua famiglia. Dopo una discussione accesa, Carmine chiede di poter uscire dallo studio per parlare da solo con la moglie e dunque decidere se aprire o meno la busta.

Ma a colpire e non poco i telespettatori sono state le parole di fuoco e gli insulti che Luana ha rivolto alla mamma. Parole pesantissime che hanno indignato il pubblico presente in studio. Infatti nel racconto che fa Maria De Filippi emerge una lite durissima tra madre e figlia risalente a qualche tempo fa.

E Luana avrebbe usato parole davvero offensive rivolte alla madre. Luana in quella occasione ha attaccato duramente la madre accusandola di non averle fatto "nessuna assistenza" dopo l'interruzione di gravidanza. "Vorrei che tu morissi, farò i santini", avrebbe detto Luana alla madre mentre si sfogava. Una frase che ha scatenato un vero e proprio inferno in studio con il pubblico che si è schierato senza se e senza ma dalla parte della mamma di Luana. Alla fine la busta è stata aperta ma la sensazione è che la pace tra Luana e la sua famiglia sia ancora lontana...