C'è posta per te, Carmine gela tutti: "Posso uscire?", lo studio si ferma

A C'è Posta per te va in scena una delle storie più assurde degli ultimi anni. Protagonista Luana che ha rotto i rapporti con la propria famiglia a a causa di alcune incomprensioni tra sua mamma e suo marito Carmine. Nella puntata andata in onda sabato 20 gennaio, in studio si presentano i genitori di Luana, il fratello e la cognata per chiedere a Luana e a Carmine di tornare a essere quella famiglia unita che adesso non c'è più. Ma qualcosa va per il verso storto.

Carmine pretende in modo perentorio le scuse da parte della suocera che però non arrivano subito e così la tensione in studio sale alle stelle. E mentre c'è la busta aperta e si cerca di toglierla via per ricucire questa ferita che si protrae da circa un anno e mezzo ecco che Carmine stupisce tutti. All'improvviso, dopo la chiara richiesta da parte di Maria De Filippi di rimuovere o meno la busta, il ragazzo chiede di poter uscire dallo studio insieme alla moglie Luana per discutere. Maria De Filippi dice di sì e i due vanno via per qualche minuto.

In studio c'è un silenzio irreale, le telecamere inquadrano la famiglia di Luana che attende la risposta mentre qualcuno tra il pubblico commenta l'accaduto. Ci sono pochissimi precedenti a C'è posta per te di un un'uscita di scena così repentina per decidere le sorti della busta. La stessa De Filippi è stupita e lo studio di fatto si ferma. Poi iol rientro di Carmine e di Luana che fanno richieste precise alla mamma e alla suocera. La busta viene tolta ma il gelo in studio resta, siamo di fronte a una finta pace...