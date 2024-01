In altre parole, Gramellini: "Lei è anticomunista?", come reagisce Rosy Bindi

21 gennaio 2024 a

A In Altre parole, il talk show condotto da Massimo Gramellini su La7, è ospite in collegamento Rosy Bindi. Nella puntata andata in oda sabato 20 gennaio, il tema centrale è quello dell'antifascismo. Con la solita retorica che piace alla sinistra viene messa nel mirino Giorgia Meloni e qualche suo ministro nonostante le parole chiare (non solo di questi mesi) con cui il premier e gli esponenti del governo hanno condannato ogni tipo di totalitarismo. Ma tant'è. E così Gramellini usa questo spunto per citare una domanda posta dal ministro Sangiuliano qualche giorno fa a un cronista che gli chiedeva "lei si definisce antifascista?".

Il titolare del dicastero della Cultura ha risposto "lei si definisce anticomunista?". E così Gramellini pone la stessa domanda a Rosy Bindi: "Lei si definisce anticomunista?". La risposta è articolata: "Io non sono mai stata comunista ma in questo Paese il comunismo è rientrato nel processo democratico, i comunisti hanno scritto la Costituzione".



Poi però la risposta cambia tono e verso e la Bindi mette nel mirino Giorgia Meloni e la maggioranza: "Abbiamo un centrodestra, una maggioranza anti-repubblicana. La riforma del premierato annulla la Repubblica nata dalla Costituzione antifascista. La cosa frave è che non sono solo antifascisti, sono anche antirepubblicani". Un vero e proprio attacco scomposto all'esecutivo e al centrodestra. Le parole della Bindi faranno parecchio discutere. Del resto sono in linea con la propaganda usata dalla Schlein che però, a conti fatti, nei sondaggi non porta nulla...