Affari tuoi, Elisa e il pacco decisivo: "18, come l'alluce del 2018"

22 gennaio 2024 a

a

a

I concorrenti di Affari tuoi, sintetizza brutalmente e ironicamente un telespettatore del quiz dell'access prime time di Rai condotto da Amadeus, si dividono in due tipi: "Nel 2014 ho avuto le emorroidi, scelgo il pacco 14" o "Nel 2018 una coccinella si è posata sull’alluce destro: scelgo il pacco 18".

Scherzi a parte, il programma dei pacchi manda "ai matti" gli appassionati che ogni sera lo seguono commentando in tempo reale le puntate su X, l'ex Twitter. E sebbene sia fondamentalmente tutto basato su fortuna, coincidenze e suggestioni, c'è chi si ostina a considerare "bravi" i concorrenti quando, tutt'al più, possono essere definiti coraggiosi quando decidono di rischiare il tutto per tutto e andare avanti fino alla fine, rifiutando le offerte del Dottore, senza accontentarsi e puntando al bersaglio grosso anche con la prospettiva di tornare a casa a mani vuote.

"Ma cosa ha in faccia?": Angelica e il gesto della mamma che nessuno ha notato | Guarda





Ed è proprio quello che è successo alla "povera" Elisa, dal Trentino Alto Adige, "promossa" in studio insieme alla madre Gemma dopo 29 puntate da pacchista. Assai sfortunata durante la sua partita, alla fine ha strappato 15mila euro nonostante il Dottore - tentatore - abbia cercato fino all'ultimo di sfilarglieli da sotto il naso.

"Cosa farà con i 15mila euro vinti". Elisa rovinata dopo 29 puntate ad Affari tuoi

L'entità misteriosa, spalla fuorionda di Amadeus, finisce nel tritacarne social. Per tutti, senza mezzi termini, il Dottore è "uno str***o" e un "pezzo di m***a", con una carica di livore solitamente riservata solo alla politica o al calcio. "Eccolo là! Questo vale per tutti quelli che volevano che cambiasse! Ma da dove vi viene l'illusione che il dottore voglia aiutare? Solo raramente capita e solo per destabilizzare le convinzioni dei giocatori. Il suo compito è quello di proteggere i soldi", si legge. Oppure: "Oggi il Dottore è passato dal voler aiutare il concorrente al volergli togliere perfino quello che era riuscito a portare in finale". C'è anche chi gli dà direttamente del "infame". Il resto dei commenti, francamente, è irriferibile.