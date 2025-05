Affari tuoi, Paolina e Noemi in studio: puntata interrotta, colpo di scena

La puntata di Affari tuoi di mercoledì sera "stravolta" dal Conclave. La prima fumata tarda ad arrivare, si va oltre le 21. Su Rai 1 lo speciale che aveva seguito tutta la giornata, a partire dall'Extra Omnes delle 17.45, cede la linea alla programmazione normale, con il quiz show dell'access prime time condotto da Stefano De Martino che inizia leggermente in ritardo. Alle 21 in punto, mentre le concorrenti si stanno ancora presentando al pubblico, in studio e a casa, il colpo di scena.

La flautista Paolina, da Trevignano romano nel Lazio, è insieme alla sorella Noemi. E proprio mentre quest'ultima prende la parola, dopo essere abbandonato la sua poltroncina, si interrompe tutto.

Parte la sigla, ben nota, delle "edizioni straordinarie". In primo piano, il comignolo della Cappella Sistina che ha tenuto appeso il mondo per due ore, dalle 19, con un ritardo che ha fatto pensare a molti dei fedeli riuniti in Piazza San Pietro che il nome del nuovo Papa potesse essere pronunciato quella sera stessa, al primo colpo. Invece: fumata nera e delusione. Lo speciale di Rai 1 tiene la linea per qualche minuto e poi si può tornare alla partita di Paolina e Noemi.

I palinsesti, come ovvio, sono stati tutti condizionati da quanto accade in Vaticano. Singolare quanto accaduto su La7: Enrico Mentana ha condotto una delle sue classiche maratone in solitaria, completamente a braccio, senza ospiti, con il TgLa7 di fatto annullato nell'attesa della notizia dell'anno. Che non arriva in tempo. Il direttore passa la palla a Lilli Gruber ed è la padrona di casa di Otto e mezzo a dare la notizia all'Italia del niente di fatto.