Affari tuoi, "Dottore infame": come ha tentato di fregare Elisa

22 gennaio 2024 a

"Infame". Nemmeno il calcio o la politica sembrano esacerbare gli animi come Affari tuoi, e soprattutto il Dottore. L'entità misteriosa che da dietro le quinte suggerisce, via Amadeus, quanti soldi offrire ai concorrenti nei momenti decisivi delle puntate.



Si tratta dell'unico elemento perturbatore del seguitissimo quiz dell'access prime time di Rai 1, un gioco che non dipende dall'abilità del concorrente o dalla sua preparazione. Tutt'al più, oltre alla fortuna, contano le "sensazioni" e il coraggio (o, spesso, l'incoscienza) nel decidere se andare avanti, rischiando di restare con un pugno di mosche in mano, puntando all'obiettivo grosso. Chi non risica non rosica, dice il proverbio che calza a pennello con la trasmissione.

La vicenda di Elisa, la concorrente promossa dopo 29 puntate da "pacchista" passate a vedere gli altri colleghi vincere somme anche assai corpose, è esemplare. La giovanissima concorrente mamma di 3 figli proveniente dal Trentino Alto Adige, e per questo soprannominata Heidi da Amadeus, arriva alla fine con due pacchi da aprire e il numero 3 tra le mani. In uno ci sono 5 euro, nell'altro 15mila. Il Dottore, perfidamente, le propone il cambio e secondo molti telespettatori c'è del marcio. Secondo la vulgata, infatti, gli autori sanno cosa c'è nel pacco del concorrente e ogni offerta, di conseguenza, è mirata per premiarlo o penalizzarlo. In questo caso, sarebbe una fregatura bella e buona visto che Elisa ha il malloppo nel suo pacco e per fortuna rifiuta.

Da qui la pioggia di insulti nei confronti del Dottore: "Quell'infame voleva portarle via anche quei pochi!", "Il Dottore str***o come pochi comunque", "Oggi il Dottore è passato dal voler aiutare il concorrente al volergli togliere perfino quello che era riuscito a portare in finale", "Che pezzo di... il Dottore, le voleva togliere pure 15 mila euro...". E c'è qualcuno che da questa puntata, come fosse una sorta di parabola, ha estratto anche una lezione di vita: "Eccolo là! Questo vale per tutti quelli che volevano che cambiasse! Ma da dove vi viene l'illusione che il Dottore voglia aiutare? Solo raramente capita e solo per destabilizzare le convinzioni dei giocatori. Il suo compito è quello di proteggere i soldi". La legge della giungla dei quiz.