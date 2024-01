Chiara Ferragni, gaffe mentre si lava i denti: "Ma cosa leggi?", feroci sfottò

23 gennaio 2024 a

Altro scivolone firmato Chiara Ferragni. Da settimane nell'occhio del ciclone, l'influencer fa ancora parlare di sé. Questa voltano non c'entrano le indagini che la riguardano, bensì i suoi tanto adorati social. Dopo essere tornata attiva sul proprio profilo Instagram, ecco che la moglie di Fedez ha voluto salutare e ringraziare i suoi follower. Così in una Instagram Stories si immortala mentre si lava i denti e scrive: "Buona notte amici, vi leggo sempre e vi ringrazio".

Peccato però che l'uscita non sia passata inosservata. Come fanno notare diversi utenti del web, "i commenti sono chiusi da un mese". Cosa legge allora Chiara Ferragni? La stessa Valentina Ferragni, sorella di Chiara, ha bloccato i commenti sul suo profilo.

Le motivazioni paiono ovvie. L'influencer è stata infatti iscritta nel registro degli indagati, per l'ipotesi di truffa aggravata, non solo per la vicenda del pandoro Pink Christmas della Balocco, ma anche per quella delle uova di Pasqua della Dolci Preziosi e per l'iniziativa della bambola di stoffa con le sue sembianze: una "limited edition" lanciata sul mercato dall'imprenditrice nel 2019. Tutte circostanze che spingono spesso gli utenti del web a criticarla o accusarla. Da qui l'idea di bloccare i commenti evitando di finire al centro - ancora - della bufera.