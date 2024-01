Prima di Domani, Mario Giordano: "Ma è vietato ricordare gli errori del Pd alla Schlein?"

25 gennaio 2024 a

a

a

A Prima di Domani, il talk show condotto da Bianca Berlinguer è andato in onda nella puntata di questa sera, giovedì 25 gennaio, uno scontro tra Mario Giordano e Gad Lerner. Giordano di fatto è tornato sullo scontro in Parlamento tra il premier Giorgia Meloni e il segretario del Pd, Elly Schlein. Il presidente del Consiglio dopo l'attacco sulle politiche e i fondi destinati alla Sanità, ha risposto per le rime alla numero uno del Nazareno.

Giorgia Meloni non ha usato giri di parole e ha affermato che il governo sta risolvendo problemi creati dal Pd. Apritici cielo. I commentatori di sinistra hanno subito elogiato l'intervento della Schlein che però ha perso nettamente il match con la Meloni.

E così Giordano afferma: "Alla Meloni si rinfacciano cose di 70 o 90 anni fa e alla Schlein non si possono dire le cose che ha fatto in passato il suo partito?". Gad Lerner incassa il colpo e allora prova a spostare il focus del dibattito su un altro fronte: lo scontro tra Meloni e Repubblica. E così Lerner afferma: "C'è un ordine di servizio quotidiano da Palazzo Chigi che vuole dare gli argomenti per attaccare Repubblica". Il riferimento è alla nota di partito di qualche giorno fa che evidenziava tra i parlamentari di FdI i ripetuti attacchi ricevuti dal quotidiano diretto da Maurizio Molinari e di proprietà degli Elkann. Una normalissima nota interna di partito su cui Repubblica e i cronisti vicini alla sinistra hanno costruito un caso inesistente.