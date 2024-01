Sandra Milo, "cosa c'è dopo la morte": l'ultima intervista mette i brividi

29 gennaio 2024 a

a

a

Una intervista, recente, suona quasi profetica per Sandra Milo. L'attrice si è spenta oggi, lunedì 29 gennaio, all'età di 90 anni. In una delle sue ultime apparizioni in tv aveva parlato proprio della morte e del suo modo di approcciarsi alla fine di tutto. "Non ho paura di morire - aveva detto in un'intervista al Corriere - ho 90 anni e a un certo punto toccherà anche a me. Sono cresciuta sotto le bombe e la morte lì era sempre vicina", aveva detto l'attrice.

Poi, aveva aggiunto: "Non credo all’inferno, oltre la morte c’è il paradiso. Io mi vedo lì... ho cercato di fare del mio meglio". Aveva anche parlato del suo amore per Federico Fellini: "Mi sono sposata a 15 anni e ho amato Fellini per 17 - aveva raccontato Sandra Milo - Il primo bacio me l'ha dato a Cinecittà in camerino: sono svenuta. Quando mi ha chiesto di seguirlo ho detto "no". Temevo si pentisse e che l'amore sarebbe finito".

Sandra Milo, i suoi ultimi attimi di vita: chi ha vegliato su di lei

A dare la notizia della sua comparsa sono stati i suoi familiari questa mattina con una nota in cui hanno descritto le ultime ore dell'attrice: "Oggi alle 8:25 del mattino nostra madre è venuta a mancare. Ci ha lasciato serenamente, addormentandosi nel suo letto, nel modo in cui ci aveva espressamente richiesto., circondata dal nostro amore e da quello dei suoi amati cani Jim e Lady. Vi chiediamo di rispettare il nostro immenso dolore e di pregare per la sua anima, rivolgendole un pensiero di luce. Ringraziamo sentitamente nostro padre Ottavio de Lolllis, l'avvocato Bruno della Ragione, Maurizio Pennesi, Alberto Matano, Cristina Morea, Maria Grazia Cucinotta, Claudio e Pino Insegno, Franco Brel, Angelo Genovese, Franco Lattanzi e sua moglie Rita, Enrico Pola, Federica Di Giacomo, Lorenzo Picone, Luigi Alesi, Angelo De Biasio, Carlotta e Gabriele Malaguti, Marina e Tullio, Maricla Verdesca, Simona Ballarino. E se abbiamo dimenticato qualcuno ce ne scusiamo anticipatamente Debora, Ciro, Azzurra".