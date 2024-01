Sandra Milo, la vita da amante di una diva fuori dagli schemi

30 gennaio 2024 a

Sandra Milo, l'attrice scomparsa ieri a 90 anni, era colta e graffiante: ha incarnato una femminilità libera e anticonformista. Luca Beatrice ne ha fornito un ritratto su Libero: "Proprio il ruolo di donna lei lo ha interpretato in maniera originale e anticonformista, uscendo dai personaggi interpretati per affrontare la realtà. Sandra ha reinventato, in chiave moderna, la figura dell’amante, vicina per buona parte della sua vita a uomini ingombranti, impegnativi e impegnati".