Yari Carrisi? Il video dall'India e la reazione di Romina Power: i social impazziscono

Yari Carrisi è tornato attivo sui social. Il figlio di Al Bano e Romina Power dopo un loungo silenzio (legato anche alle polemiche nate per l'esibizione fortemente criticata dai telespettatori a L'Anno che verrà) ha deciso di pubblicare un video che ha avuto un grandissimo successo tra i suoi follower. Yari di fatto ha mostrato un video di un suo viaggio in India dove porta in giro i suoi follower tra le strade di una città indiana. Un legame quello tra Yari Carrisi e l'India che va avanti da parecchio tempo e che lo unisce fortemente alla mamma Romina. E di fatto proprio Romina Power è tra i primi a commentare il video del figlio: "Ricordi indiani", poi la faccina con gli occhi a cuoricino. E in tanti, tra i follower di Yari Carrisi, hanno commentato la clip: "Siamo tutti lì con te", ha commentato un utente. Insomma per Yari un vero trionfo social dopo la disgraziata uscita in tv nello studio della Balivo in cui si era tolto le scarpe proprio durante l'intervista spiazzando non poco la conduttrice.

"I malesseri che noi abbiamo sono dovuti al fatto che andiamo in giro con scarpe con una suola di plastica. In realtà bisognerebbe appoggiare i piedi direttamente sul pavimento per eliminare diversi problemi e scaricare l'elettricità", aveva detto Yari. Le sue parole però non hanno convinto i follower che immediatamente lo hanno messo nel mirino (ancora una volta): "Abbiamo toccato il fondo", tuona un utente.

E ancora: "Bah! Non capisco la attinenza, nemmeno che cosa faccia per vivere , presunto due genitori talentuosi, ma????". Infine l'affondo forse più pesante: "Ma che sceneggiata penosa poteva entrare già con calzatura comoda forse fa più parlare questo che quello che ha detto". Ma la clip indiana ha nuovamente le cose al loro posto.