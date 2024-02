Al Bano fuori da Sanremo 2024? Fiorello: "Contatti con Mediaset..."

01 febbraio 2024 a

a

a

Fiorello nella puntata di oggi 1 febbraio di Viva Rai2! ironizza sulla polemica con Amadeus protagonista: "Swiffer è partito. Dopo Sinner, ora un pezzo da 90: Al Bano, 'escluso senza sentire la canzone''. Sarebbe stato peggio se l'avesse escluso dopo aver sentito la canzone. Amadeus quando stima una persona non la prende a Sanremo, dice 'lo stimo troppo e non lo voglio sentire'. Perché se poi la canzone la sente e non gli piace, la prende".

"Lui deve essere felice, vuol dire che ti stima tanto - aggiunge -. Tra l'altro Al Bano è uno che non gliela si fa: ho saputo che ha contatti con Mediaset, entrerà nel cast di Terra Amara. Ha già comprato due basettoni da mettere e ieri è stato avvistato a una scuola di turco. Sta imparando il turco e sarà il protagonista della puntata che andrà contro Sanremo!", scherza lo showman.

"Una sola regina", tam-tam su Loredana Bertè: quei sussurri a Sanremo

A proposito di Mediaset, non manca un avvertimento ironico: "Saluto Pier Silvio, mi raccomando con Al Bano e Terra Amara". L'ad del Biscione non vorrebbe entrare in politica: "Invece sì, entrerà in politica, con Forza Italia. Anzi, con Pier Forza Italia!", scherza lo showman.

A proposito di politica, si parla anche di tasse. Leo, viceministro dell'economia, lancia la caccia agli evasori e parte l'ironia di Fiorello: "Li andrà a cercare sul web. Come fa? Se trova uno che scrive 'guardate che macchina che ho', 'guardate che casa'... loro si chiedono, con quali soldi? Si sono infiltrati sui social, lì ci sono ad esempio le Fiamme Gialle che fanno i balletti su 'Soldi', il pezzo di Mahmood". Lo showman è sicuro: "Il web ora cambierà: solo pensioni Mariuccia una stella, gente che prende la macchina del nonno vecchia e scrive 'ho solo questa...'".