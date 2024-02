Francesca Michielin, la rivelazione: "Mi hanno tolto un rene", come sta oggi

01 febbraio 2024 a

Alessandro Cattelan è torna con due nuove puntate del late night show Stasera c’è Cattelan su Rai2. Tra gli ospiti anche Francesca Michielin la quale ha spiegato il vero motivo di salute che l'ha tenuta lontana dai palchi.

"Ho avuto un problema al rene", ha raccontato la cantante. "Da oggi in poi dirò anziché un colpo di reni, un colpo di rene...", ha ironizzato la Michielin. "Si può vivere anche senza un rene, io ci rido di questa cosa e pensando a tutte le frasi tipo 'questa cosa mi costa un rene', a cui io dico 'no ragazzi, meglio di no'. Ci rido su perché succede nella vita".

Francesca Michielin era stata costretta a cancellare il tour l'estate scorsa e lo aveva annunciato restando però vaga sul tipo di problema di salute: "Purtroppo mi è stato comunicato dai medici che, a seguito dell'intervento che ho dovuto affrontare un mese fa, non mi sarà possibile tornare sul palco come pensavo. Sono quindi costretta ad annullare tutte le prossime date del tour. Sono molto dispiaciuta, grazie per la vostra comprensione".

Ancora prima, a febbraio scorso aveva detto: "Comunicazione di servizio. Mettiamola così, ho un rene un po’ ballerino, un po’ sfigato... A un certo punto ho iniziato a sentire che c’era qualcosa di strano e ho fatto delle visite di accertamento... Io cerco sempre di fare tutto e di più però mi sono dovuta fermare".