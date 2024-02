Paolo Bonolis torna in Rai? "Sarebbe perfetto": dai vertici, parole che pesano

03 febbraio 2024 a

Il futuro di Paolo Bonolis in tv è tutto da scrivere. Il conduttore, volto storico di Mediaset, ha annunciato qualche tempo fa un suo probabile ritiro per cercare nuovi stimoli. "Sono 13 anni che faccio Avanti un Altro. Ho bisogno di nuovi stimoli”, ha detto.

E sono proprio queste parole che potrebbero aprire scenari inediti come un suo ritorno in Rai dopo l'esperienza di Affari Tuoi di qualche anno fa. Ma il programma che più di ogni altro ha dato un tratto innovativo alla carriera di Paolo Bonolis è stato senza dubbio "Il senso della vita". Un programma davvero rivoluzionario che ha portato un'intimità rara tra conduttore e ospite.

E così l'amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio ha aperto, in un'intervista a Italia Oggi, all'ipotesi di un ritorno in Rai di Bonolis proprio con un programma come "Il senso della vita": "on so se sia stanco, so però che uno dei suoi programmi, Il Senso della Vita, sarebbe perfetto in Rai. In ogni caso, al momento, non c’è altro da aggiungere". Intanto Pier Silvio Berlusconi, incontrando i giornalisti qualche giorno fa, ha ribadito la centralità di Bonolis anche nella prossima stagione: "Non ho nessun segnale di difficoltà nel nostro rapporto con Paolo Bonolis (…). Paolo con noi ha fatto veramente tutto, sa benissimo che oggi più che mai siamo aperti a qualunque tipo di contenuto. Se lui volesse fare una seconda serata ci metteremmo in condizione di farlo, idem per una prima serata. Il contratto ha una scadenza naturale ma vi devo dire che l’anno prossimo ci sarà una nuova edizione di Avanti un Altro (…) Siamo pronti a seguire il suo spirito innovativo".