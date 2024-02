Clara, la prima a cantare a Sanremo 2024? Ecco perché: ora tutto torna...

06 febbraio 2024 a

a

a

Ci siamo, mancano ormai soltanto pochi minuti al via della 74esima edizione del Festival di Sanremo 2024. Al timone Amadeus, conduttore e direttore artistico confermato per la quinta edizione consecutiva e, giura il diretto interessato, sarà l'ultima. Come ogni anno, insomma, si celebra la liturgia del palco dell'Ariston: riflettori invariabilmente puntati sulla kermesse della musica italiana.

Amadeus riuscirà a battere i suoi precedenti record? Staremo a vedere, per certo la sfida è di quelle tostissime. Il direttore artistico ha poi cancellato i monologhi (anche se altre fonti riferiscono che, in verità, qualcosa del genere potremmo anche vederlo) e ha annunciato un Sanremo senza politica (anche se le sue parole sul movimento dei trattori e l'aver intonato Bella Ciao in conferenza stampa hanno fatto sospettare altrimenti).

Bomba su Amadeus e Ferragni a poche ore dal via a Sanremo: un conto da 175mila euro

In ogni caso, come spiegava il nostro Fabrizio Biasin direttamente dalla kermesse, sarà un Sanremo molto "rosa", con molte protagoniste femminili, un aspetto che Amadeus e la sua squadra vogliono spingere moltissimo. Ed è sulla base di queste indiscrezioni che si può leggere la scelta di far rompere il ghiaccio a Clara: sarà lei la prima ad esibirsi nella prima serata di oggi, martedì 5 febbraio, sul palco dell'Ariston, dove porterà il brano Diamanti grezzi.

E la canzone è una sorta di racconto generazionale sull'importanza di credere nei propri sogni, anche quando questi sogni possono apparire irrealizzabili. "Per me Diamanti grezzi siamo noi, è accettare le nostre insicurezze, la riscoperta di noi stessi ogni giorno", ha spiegato Clara. Una canzone, in primis, rivolta alle donne, un accorato appello a non mollare mai. A crederci sempre.