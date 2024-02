Sanremo 2024, un terremoto: scatta la prima squalifica? La follia di Alfa

06 febbraio 2024 a

a

a

Subito terremoto a Sanremo 2024? Già, possibile una prima squalifica a tempo record, o almeno così sostengono in molti su X. Il punto è che Alfa , uno degli artisti in gara, ha "spoilerato" il suo brano in gara a poche ore dall'inizio della kermesse.

Il tutto sui social, su Instagram per la precisione, dove il rapper e cantautore ligure ha interpretato alcuni versi del suo brano, Vai, che porta in gara all'Ariston. Ma il regolamento è chiaro: la canzone deve essere inedita fino alla prima esecuzione sul palco. Per inciso, Alfa ha eseguito una versione di Vai un poco differente da quella in gara: per questo non dovrebbe esserci alcuna violazione del regolamento, o almeno non così grave da valere una squalifica.

"Non mi hanno mai ringraziato". Edoardo Vianello, schiaffo ai Ricchi e Poveri: clamoroso a Sanremo

In ogni caso, Alfa ha rimosso in fretta e furia la storia in cui anticipava la canzone. Nelle precedenti edizioni, due casi simili che coinvolsero Fedez e Gianni Morandi. Se ne discusse a lungo e Amadeus decide di non squalificare gli artisti. Un precedente tutto a favore di Alfa, insomma. Ma del caso se ne parlerà ancora a lungo.