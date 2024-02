Sanremo, "ha bestemmiato": Fiorella Mannoia, caos fuori dal palco

07 febbraio 2024 a

Acclamata dai telespettatori e dagli appassionati, Fiorella Mannoia è stata addirittura salutata dal sempre piccante Osho come la "Jannik Sinner sul palco dell'Ariston" per via della riccioluta chioma rossa. L'interprete romana è stata una delle grandi protagoniste della prima serata del Festival di Sanremo, pur non essendo finita nella discussa "Top 5" della classifica stilata dalla sala stampa.

Terza a esibirsi dopo i giovanissimi Clara e Sangiovanni, l'interprete di Mariposa è finita addirittura al centro di un delirio social su X, l'ex Twitter, per una (molto) presunta bestemmia che le sarebbe sfuggita in diretta sul palco. Una bufera (in tutto e per tutto simile a quella che aveva riguardato Gianluca Grignani un anno fa) che per qualche minuti è stata capace di oscurare addirittura la sua performance, intensa e di carattere come sempre.

"Ma anche voi sentivate una bestemmia nella canzone di Fiorella Mannoia?", ha scritto un utente scatenando il caos. "Ma solo io durante la canzone di Fiorella Mannoia ho avvertito una bestemmia?". "Ma la Mannoia nel testo bestemmia?", "Ma dice una bestemmia la Mannoia nella canzone?". Le domande dei telespettatori sono tutte dello stesso tenore, segno che forse il testo della canzone non è così chiarissimo (pur essendo, ovviamente, privo di qualsivoglia riferimento blasfemo).

"E nel profondo sono libera, orgogliosa e canto", questo il passaggio sotto accusa che evidenzia come, al di là dell'enfasi della declamazione di Fiorella, non ci sia spazio per alcun dubbio. In compenso, da perfetta concorrente del Festival di questi anni, anche la Mannoia ha fatto un regalo ai giocatori del Fantasanremo donando una rosa al suo direttore d'orchestra, gesto che si traduce in punti pesanti per i concorrenti.