Sanremo 2024, Morgan attacca Mengoni: "Da quando fa il comico?"

07 febbraio 2024 a

a

a

"Non guardo Sanremo, non mi interessa". Morgan liquida il Festival e replica piccato a Marco Mengoni - che lui ha scoperto a X Factor - che sul palco dell'Ariston lo ha tirato in ballo con una gag, con tanto di manette, in cui prendeva in giro le coppie che si presentano in gara insieme e poi uno abbandona il palco. Mengoni ha fatto il verso all'ex Bluvertigo e a Bugo che quattro anni fa dopo pochi secondi dall'inizio dell'esibizione del brano Sincero ha lasciato il palcoscenico in dissidio con il compagno di squadra.

Video su questo argomento Sanremo 2024, i momenti clou della prima serata

"Mengoni mi ha citato sul palco dell'Ariston in una gag? Ma da quando Mengoni è un comico?", ha detto Morgan all'Adnkronos per poi precisare che lui il Festival di Sanremo non lo guarda. "Non mi piace", puntualizza Morgan spiegando che per lui "la musica non è solo ma mia vita, la musica è una cosa seria, importante, profonda, a me non piace vedere spadroneggiare la non competenza, questo occupare ossessivo le tendenze, l'andamento discografico. Non mi piace, non ha senso guardarlo, è la bruttura, tratteniamo il respiro finché non passa".

A Sanremo è tsunami-Bertè. Schermaglie Fiorello-Ferragni. Amadeus, che paura. Dargen-Gaza, un caso politico

"È un problema culturale gravissimo", puntualizza Morgan spiegando che lui non ha tempo di vedere il festival anche perché in questo momento "sono impegnato a fare una cosa che mi interessa di più, ovvero una canzone". Poi rivela: "Sto musicando un testo tra delle cose scritte da dei carcerati. Ho scelto il testo di un padre a cui è morta la figlia mentre era in carcere. Fare questa cosa è imparagonabile rispetto a guardare il festival", conclude il cantautore.