Sanremo 2024, il piccione di Emma? Cifra da capogiro, quanto costa

Alessandra Menzani 07 febbraio 2024 a

a

a

10) Toto Cutugno, italiano vero, omaggiato a Sanremo ieri sera in modo delicato. Bravi.

9) La signora intervistata dalla Vita in diretta: «Io tifo per Baglioni». Ma Baglioni non c’è.

8) Marco Mengoni. Giudizio tecnico: gnocco.

7) Zlatan Ibraimovic. Bella sorpresa della prima serata, non era previsto in scaletta. Lui monumentale.

6) Il rapper Ghali vestito in azzurro Regina Elisabetta impreziosito dalle pailettes. Quest’anno gli uomini vestono da donna e indossano gioielli parecchio invidiabili. Il pezzo è forte.

6) L’Estetista Cinica, alias Cristina Fogazzi. Mentre la collega e influencer Chiara Ferragni crolla con il suo impero, lei non perde un colpo. Dopo aver firmato l’albero di Natale di Milano, arriva a Sanremo con una ruota panoramica alta 25 metri nei toni del rosa e del fucsia tipici del marchio. Potente.

"Mengoni mi ha citato?": la bordata di Morgan su Sanremo

5) Manuele Mameli, truccatore inseparabile di Chiara Ferragni, dopo il declino della sua amata trova un’altra cliente: Alessandra Amoroso. Scrive Dagospia che sarà il noto truccatore a occuparsi del look della cantante. Farà faville.

4) Fiorella Mannoia. Innanzitutto siamo contenti per il suo matrimonio (ieri aveva abito bianco di pizzo) ma la canzone era un po’ una cantilena.

3) Emma indossava ieri una borsetta a forma di piccione (forse un superstite della canzone di Povia). Uno pensa: l’avrà pagata 9 euro dai cinesi, a stare larghi, invece è di JW Anderson e costa settecento euro. Sarah Jessica Parker in And Just Like That ne aveva una uguale.

2) Angelo e Angela dei Ricchi e Poveri sul green carpet: vestiti uguali, tutti di rosso, con strani costumi un po’ imbottiti. È Carnevale: si sono travestiti da Gabibbo. Non c’è altra spiegazione.

1) La Sad fanno proprio paura con il loro stile punk ma la canzone, sul tema dei suicidi, è importante. Mahmood invece indossava un costume da bagno da donna scosciato con pantaloni pelosi sotto. Incomprensibile.

0) Pupo. Ignorato da Amadeus che non lo ha voluto a Sanremo, rimedia con una comparsata in Russia che di certo sarà contestata. Secondo Novella 2000, il 15 marzo Pupo canterà al Cremlino in una serie di duetti con i cantanti russi più amati. Cosa ci siamo persi...