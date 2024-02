Sanremo 2024, Annalisa e Alessandra Amoroso: volano stracci tra gli staff

07 febbraio 2024 a

Non c'è un festival di Sanremo senza polemica. L'ultima arriva da dietro le quinte e riguarderebbe una presunta lite tra gli staff di due cantanti in gara, Annalisa e Alessandra Amoroso, due tra le favorite alla vittoria. Stando ad alcune indiscrezioni che arrivano dalla festa esclusiva organizzata da Vanity Fair prima del Festival, le due ex del talent Amici sono finite al centro di un gossip spinoso. In particolare, sarebbero state coinvolte indirettamente in una lite.

Secondo quanto riporta Dagospia, ci sarebbero state scintille tra gli staff delle due cantanti. "Sanremo è iniziato col botto! L'altra sera sul finire della festa organizzata da Vanity Fair è successo un vero e proprio parapiglia tra due note addette ai lavori", si legge sul portale di Roberto D'Agostino, secondo cui la stylist di Annalisa avrebbe avuto un sonoro e vivace battibecco con la sua ex assistente, ora nello staff di Alessandra Amoroso. Non si sa, però, quale sia la ragione delle scintille tra le due. "A Sanremo volano stracci!", chiosa Dago.

Annalisa, nel corso della prima serata, si è posizionata terza nella classifica stilata dalla sala stampa. Davanti a lei al primo posto Loredana Bertè e al secondo Angelina Mango. Al quarto e quinto rispettivamente Diodato e Mahmood. Questa sera, invece, il voto sarà espresso al 50% dalle radio e al 50% dal pubblico a casa.