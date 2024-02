Sanremo 2024, Dargen D'Amico e Diodato: "In un locale a Milano, ma in un altro stato"

07 febbraio 2024 a

a

a

"Non vi eravate mai incontrati voi?": Amadeus lo ha chiesto a Dargen D'Amico e Diodato sul palco di Sanremo. Il secondo infatti ha presentato il primo, che questa sera si è esibito con "Onda alta". “Ci siamo incontrati in un locale di Milano sud", hanno risposto allora i due artisti. Anche se poi Dargen ha ironicamente aggiunto: "Ma eravamo in un altro stato emotivo”. Parole che fanno pensare a qualche bicchiere di troppo e che hanno fatto scoppiare tutti a ridere, compresi Amadeus e la co conduttrice Giorgia.

Prima della presentazione vera e propria, poi, Diodato ha detto di condividere le parole di Dargen su Gaza. Ieri, infatti, il cantante, al termine della sua performance, ha voluto dedicare un pensiero ai bambini che muoiono in mare e sotto le bombe, invitando a un cessate il fuoco per la guerra in corso a Gaza. Parole che hanno fatto esplodere un vero e proprio caso politico. Anche se questa sera Dargen ha voluto fare una precisazione: "Non volevo essere politico, ho fatto tanti errori nella mia vita ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero guidato dall'amore e dalla sensazione che siano sempre di più le cose che abbiamo in comune… e su quelle vorrei concentrarmi”.