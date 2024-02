Sanremo 2024, il completo di Dargen? Cosa si nasconde dietro la sua scelta

07 febbraio 2024 a

L'outfit con cui Dargen D'Amico si è presentato sul palco della seconda serata di Sanremo non era casuale. A spiegarlo la sua stylist Rebecca Baglini su Instagram. "La stampa del completo rappresenta il mare nella notte, illuminato dalla luce di un faro - ha scritto in un post -. Il faro in questo caso è quello che soccorre le imbarcazioni perse in mare. Un simbolo che porta con sé speranza e salvezza. La connessione al tema della canzone in questo caso è forte e rappresentativa". E ancora: "Abbiamo pensato ad un look che potesse intensificare il messaggio che Dargen ha deciso di portare su palco".

Nel suo brano "Onda alta", il cantante in effetti fa riferimento proprio al fenomeno dell'immigrazione. Ieri, tra l'altro, nel corso della prima serata, l'artista ha voluto dedicare un pensiero ai bambini morti in mare o sotto le bombe in Medio Oriente, invitando in quest'ultimo caso a un cessate il fuoco. Le sue parole hanno inevitabilmente innescato un caso politico, anche se lui questa sera ha voluto precisare: "Non volevo essere politico, ho fatto tanti errori nella mia vita ma non ho mai pensato di avvicinarmi alla politica. Ero mosso dall'amore". Questa sera a presentarlo sul palco dell'Ariston il collega Diodato.