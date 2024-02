Sanremo 2024, gli ascolti della seconda serata in flessione: da chi viene "battuto" Amadeus

08 febbraio 2024 a

La seconda serata del Festival di Sanremo in onda ieri sera 7 febbraio ha registrato ascolti per 10 milioni 361mila, con il 60.1 per cento di share dalle 21.17 all’1.33. Lo scorso anno i numeri sui telespettatori registrati sempre durante la seconda serata del Festival furono un po' più alti, con 10 milioni e 545mila telespettatori e il 62.3 per cento di share

Nel dettaglio, dalle 21.17 alle 23.29, la seconda serata del Festival di Sanremo ha totalizzato 13 milioni e 434mila spettatori. Con uno share al 57.6 per cento.

Dalle 23.32 all’1.33 la serata è stata seguita da 6 milioni 899 mila spettatori con uno share del 66.2 per cento. Lo scorso anno, negli intervalli temporali di riferimento, gli spettatori furono 14 milioni 87mila con 61.1 per cento di share e 6 milioni 352mila con il 65.6 per cento di share.

La media del 60.1 per cento di share della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 è il terzo miglior risultato dal 1995 a oggi in termini di share. Meglio di Amadeus ieri 7 febbraio soltanto Amadeus lo scorso anno (con il 61.1 per cento) e Pippo Baudo nel Festival del 1995 che segnò il 65.4 per cento di share.