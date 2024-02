Mahmood e Mengoni, gioco di sguardi all'Ariston? Cosa spunta dopo il gossip

08 febbraio 2024 a

C'è qualcosa tra Mahmood e Marco Mengoni? È bastato un rapido e fugace scambio di sguardi tra i due cantanti sul palco dell'Ariston a Sanremo per far scoppire il gossip. I due hanno avutio una veloce interazione nel corso della prima serata della kermesse, quando Mengoni, co-conduttore insieme ad Amadeus, ha presentato il brano in gara del collega, Tuta Gold. La questione è diventata centrale sui social, dove infatti impazza l'hashtag #Mahngoni, una crasi tra i nomi dei due artisti.

La fantasia dei fan ha iniziato a viaggiare anche dopo le parole di Mahmood a proposito di una possibile collaborazione con l'interprete di Due Vite. "Ci sarà mai un duetto con Mengoni?", gli ha chiesto una giornalista, come si vede in un video diventato virale su Twitter. E lui ha risposto: "Sì è vero con Marco non abbiamo fatto ancora niente, però chissà". Poche parole ma sufficienti a far impazzire le fanbase dei due amatissimi cantanti.

In ogni caso, durante la prima serata della kermesse musicale lo scambio di sguardi tra Mengoni e Mahmood è stato il principale argomento di discussione sulla piattaforma X. "La verità è che di questa serata si parlerà solo della tensione tra Mahmood e Mengoni, dateci il gossip nostro pane quotidiano", ha scritto per esempio un utente. Un altro invece: "Ma voi vi rendete conto che questo social si è rotto per un video di TRE secondi di Mahmood e Mengoni che letteralmente a malapena interagiscono ma che problemi abbiamo".