Emma e Sangiorgi, "mi stai baciando in bocca?": Sanremo, quello che vi è sfuggito

09 febbraio 2024 a

a

a

Un bacio in bocca. Se per il Fantasanremo o per spiazzare Amadeus e il pubblico dell'Ariston non è dato sapere. Sta di fatto che Emma e Giuliano Sangiorgi, leader dei Negaramato, hanno creato un certo scompiglio a Sanremo concedendosi un gesto molto affettuoso. Forse troppo, secondo alcuni telespettatori che hanno seguito e commentato in diretta su X, l'ex Twitter, la terza serata del Festival.

I due cantanti sono entrambi salentini e amici strettissimi da anni. Lo slancio di Giuliano pare aver colto però un po' di sorpresa la Marrone, chiamata sul palco per presentare la band in gara con Ricominciamo tutto.

"Ma è fatta di animali questa roba?": Naike Rivelli contro Emma

"Posso darti un bacio", chiede Sangiorgi alla diva fasciata in un fascinoso abito total pink. Risposta laconica: "Sì". Ed è a quel punto che scatta il bacio in bocca. A stampo, certo, ma pur sempre in bocca. Ed Emma sembra un po' sorpresa, quasi impettita per l'imbarazzo.

In realtà a svelare l'arcano è il video diventato virale su X, che riprende l'entrata in scena dei Negramaro. Giuliano accorre ad abbracciare Emma, poi, inquadrato dalla regia, sussurra all'indirizzo di Amadeus: "Ma mi stava baciando in bocca...", quasi sconvolto riferito proprio all'amica e collega, con Amadeus che balbetta: "Eh?". Da qui la decisione di rendere il tutto più solenne e ufficiale. Dopo il bacio, Sangiorgi scherza: "Mi era sembrato che mi stessi baciando", con Emma che aggiunge "ci portiamo