Sanremo, "Ghali se la sta facendo addosso": caos fuori dall'Ariston

Forse doveva succedere, semplicemente era inevitabile. Gianni Morandi sale sul palco del Festival di Sanremo come ospite e scatena la fantasia perversa di Fiorello, che a Viva Rai 2 Viva Sanremo, il "DopoFestival" di questa edizione, trascina Ghali a tarda notte davanti all'Ariston una sconvolgente versione "trap" di Fatti mandare dalla mamma.

A conti fatti, uno dei momenti più clamorosi di queste tre prime serate di kermesse. Ovviamente, è già fuori classifica la gag imbarazzante (anzi, "terrificante", come ha ammesso lo stesso Fiore) con John Travolta che balla con scarsissima convinzione la Qua qua dance insieme a Fiorello e allo showman siciliano. Un siparietto trash per il quale il divo americano non ha voluto nemmeno firmare la liberatoria alla Rai e finita addirittura in Parlamento per altre questioni (dal cachet per l'attore alla presunta pubblicità occulta alle scarpe da lui indossate).

Tornando al duetto fantascientifico tra Ghali e Fiorello, il trapper milanese di origini tunisine in gara in questa edizione con un pezzo-bomba, l'assai chiacchierata Casa mia, lascia di fatto la scena a "Fiore", che canta con voce effettata e perfetta cadenza urban declamando le strofe d'altri tempi del pezzo cult lanciato da un Morandi giovanissimo, praticamente adolescente, nel 1962.

Un'altra Italia, un altro Festival, altra musica. Stupisce un po' pensare, però, che sessant'anni fa quel Morandi era tanto ardito e spregiudicato quanto certi trapper sopra le righe oggi.

Non è certo però per il messaggio "trasgressivo" del tormentone dell'eterno ragazzo di Monghidoro che a un certo punto dell'esibizione Ghali, comprendendo appieno il gioco al quale si è prestato, si porta le mani sulla fronte come a coprire il suo sorriso imbarazzato. E sui social il video è diventato, come sempre, subito virale: "Ghali si stava pisciando addosso io ve lo giuro sto morendo", assicura un utente su X.