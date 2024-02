L'Eredità, Giuseppe vince 90mila euro e scoppia il caso: "Gioco truccato"

09 febbraio 2024 a

Scoppia la bufera sui social dopo che Giuseppe si è confermato campione de L'Eredità, il programma condotto da Marco Liorni su Rai 1. Giuseppe infatti è riuscito ancora una volta a superare tutti gli step del quiz game e ad arrivare alla sfida finale, l'ormai famosissima Ghigliottina, dove l'obiettivo è quello di indovinare la parola che lega tutte quelle annunciate.

Nella puntata di questa sera 9 febbraio i cinque indizi erano: "vivere", "pieno", "controllo", "pensieri" e "studi". E qual era la parola che si combina con tutte? Ovviamente era "centro" e Giuseppe l'ha indovinata portandosi così a casa un consistente bottino, ben 90mila euro in gettoni d'oro.

Tutti contenti? Non proprio. Su Twitter infatti, di complimenti e congratulazioni con il campione se ne sono visti ben pochi. Mentre in molti si sono lamentati della estrema facilità con la quale Giuseppe continua a vincere.

"Se 'sto gioco non è truccato, io sono il Papa!"; commenta uno. "Questo s'è portato a casa 175.00 euro pur essendo guidato più dal c*** che dalla preparazione ma tant'è", scrive un altro. E ancora: "Comunque Giuseppe più c*** che sentimento. Oggi era facilissima e lui è arrivato li solo per una clamorosa scul***! Uffa", aggiunge qualcuno. "Continuo a ripetere che questo gioco è ingiusto. Lei ha risposto ad un botto di domande, lui solo ad una e ci va comunque lui! Non è giusto". Infine, c'è chi passa agli insulti: "Mo che hai vinto altri 90.000 euro te ne puoi andare a fanc*** a casa?".