Sanremo, Gazzelle all'Ariston arriva così: tutti a bocca aperta

10 febbraio 2024 a

Qualcuno si aspettava i trattori, invece è arrivato il... pandino. Al Festival di Sanremo non si finisce mai di stupirsi e il merito non è solo del circo che gira intorno alla kermesse, ma degli stessi concorrenti in gara.

Gazzelle, cantautore romano portabandiera della musica alternativa, ha pensato bene di arrivare all'Ariston a bordo di una vecchia Fiat Panda piuttosto sgarrupata, con tanto di portapacchi sul tettuccio e lenzuolo steso sul cofano. Il messaggio da mostrare alle telecamere? Semplice: "Vota Gazzelle 04", con il codice numerico del televoto.

Il 34enne Flavio Bruno Pardini, in gara con Tutto qui, non avrà le truppe "cammellate" e il seguito social di Geolier, stra-favorito per la finale e vincitore della serata delle cover (tra i fischi del pubblico in sala, che forse preferiva le ragazze finite sul podio, Annalisa a Angelina Mango), ma sicuramente brilla per la fantasia associata a un certo "scaz***o" post-adolescenziale e onnipresente.

Buono, comunque, il duetto con il collega Fulminacci sulle note di Notte prima degli esami, cult del maestro Antonello Venditti, di fatto il nume tutelare di tanti nuovi cantautori romani (a partire da Tommaso Paradiso, ex leader dei Thegiornalisti), a cui anche Gazzelle ha dedicato parole d'amore sul palco sanremese.