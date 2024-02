Sanremo, "complotto in finale"? La voce: "Quello che accadrà stasera"

10 febbraio 2024 a

Il caso Geolier agita il dietro le quinte del Festival di Sanremo. Bordate di fischi dal pubblico dell'Ariston per la vittoria del rapper napoletano nella quarta serata, quella delle cover, che lo ha visto impegnato in un medley insieme a Guè, Luchè e Gigi D'Alessio. E qualcuno tira in ballo il tema del complotto.

Seconda è arrivata Angelina Mango col quartetto d'archi dell'orchestra di Roma con La rondine del papà scomparso, l'indimenticabile Pino Mango, davanti ad Annalisa (e La Rappresentante di Lista) con Sweet dreams, quarto Ghali e Ratchopper col medley L'Italiano vero, quinto il giovane Alfa e Roberto Vecchioni con Sogna ragazzo sogna.

Anche sui social il grosso dei commenti dei telespettatori su X è rappresentato da giudizi risentiti, critici, quando addirittura non indignati. Il profilo Cinguetterai, per esempio, scrive: "Oggi abbiamo avuto un'anticipazione di ciò che accadrà domani sera (stasera, la sera della finale, ndr). Geolier ha un dominio incolmabile sul televoto". Moltissimi i commenti, specchio fedele del "sentiment" degli appassionati: un mix di riflessioni sulla serata cover in sé, sul valore del giovane artista partenopeo e quello delle sue due principali rivali, sul meccanismo stesso e il regolamento della gara.

"Ce lo aveva Marco Mengoni l'anno scorso e nessuno diceva niente.. questo odio per Napoli deve finire", "Date la colpa al televoto (sapevamo tutti sarebbe andata così) ma dimenticate che la sala stampa e le radio hanno il 33% ciascuno", "Non è giusto, lo dico da napoletana. Mi dispiace ma non si dovrebbe dare tanta scelta al televoto da casa", "Ma infatti Geolier per me domani vince Sanremo... E robba sia Angelina che Annalisa", "Però anche basta... non voglio fare del razzismo ma la canzone non la capiscono i 3/4 degli italiani", "Però ragazzi decidiamoci: e si dà più peso al televoto, 'Eh però che pal***e questi che vengono votati' e si da meno al televoto 'eh però così decide la stampa'", "Togliamo il televoto", "Però che schifo così dai. Non è giusto. Ci sono canzoni migliori. E soprattutto stasera nelle cover c'erano venti esibizioni migliori", "Inutile lamentarsi, il meccanismo lo si conosce ormai da anni in ogni competizione che preveda un televoto, vince sempre quello/a che ha dietro un organizzazione compatta a livello di bacino di voti,indipendent che si meriti o meno la vittoria. E un refrein di molte trasmissioni", "Top 3 mi pare ormai scontato, poi dipenderà tanto da come voteranno i vari fandom di chi arriva sotto". E si finisce con vista Eurovision Song Contest: "Gli europei vogliono UNA DONNA per L'ITALIA. Quest'anno le canzoni sono VALIDISSIME. CE LA FACCIAMO A VOTARE UNA DONNA". Insomma, per qualcuno "ce lo chiede l'Europa": bisogna far vincere Annalisa o Angelina Mango.