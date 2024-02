Angelina Mango in lacrime: il grido della platea all'Ariston

10 febbraio 2024 a

a

a

Le cover sono le uniche protagoniste della quarta serata del Festival di Sanremo, e tra le più struggenti c’è quella di Angelina Mango, che - accompagnata dal Quartetto d’archi dell’Orchestra di Roma - omaggia il papà Pino ed emoziona tutti con una delicatissima e al tempo stesso potente versione di La Rondine (riarrangiata dalla stessa Angelina con il fratello), una delle più intense del padre, scomparso quando lei aveva 13 anni.

Ariston in piedi e lacrime. L’applauso più lungo e intenso finora al Festival di Sanremo è per lei, così emozionata, elegante e rispettosa. "Pino, Pino" grida la platea durante la standig ovation, ricordando quella che Amadeus, con gli occhi bagnati, definisce "una delle più belle voci della musica italiana".

Imbarazzo all'Ariston: parla la Kostner, la regia inquadra questa ragazza: cosa fa (e chi è) | Video

"Ci godiamo l’applauso perché facciamo fatica a parlare tutte e due per la commozione" dice il conduttore. "Lassù qualcuno ci ama". "Mamma mia, Angelina" è il commento di Lorella Cuccarini.

Anche sui social è un diluvio di complimenti ed emozioni: migliaia di cuori da Achille Idol a Elodie. "Sei consapevole di aver fatto commuovere tutta l’Italia vero?", commenta qualcuno su Instagram. "Sai cosa ho apprezzato di più, il tuo silenzio dopo esserti concessa così tanto! Che sei cresciuta con pane e musica era ovvio, ma che sei più anima che carne l’abbiamo scoperto stasera! Grazie Angelina per questo regalo". E ancora: "Per me hai già vinto così, comunque vada, non mi interessa della classifica o del risultato sappilo, hai già vinto per me e per tutti quelli che ti amano".