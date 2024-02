Sanremo, imbarazzo in diretta: cosa fa la ragazza del pubblico dietro Carolina Kostner

10 febbraio 2024 a

Perché Sanremo è Sanremo, e perché le urgenze sono urgenze. Imbarazzo in diretta all'Ariston, quando sul palco c'è come ospite Carolina Kostner. Mentre la campionessa di pattinaggio sul ghiaccio è sul palco, alle sua spalle tra il pubblico delle prime file in teatro la regia di Rai 1 non può non inquadrare una ragazza che, invece di ascoltare le parole dell'altoatesina, si concentra sul... trucco.

Il video, pochi secondi, diventa immediatamente virale su X come sempre accade nella folle settimana del Festival. "Vi prego - scrive un telespettatore - ma lei dietro che si mette il lucidalabbra?". Gli altri utenti svelano l'arcano a tempo di record.

"Ghali si sta pis***ndo addosso". Caos (e imbarazzo) fuori dall'Ariston | Video

"È Jingherly ahahah", scrive un telespettatore, rivelando l'identità della ragazza con il lucidalabbra. Si tratta di una famosa youtuber esperta di make-up. "Ma non è una tik toker questa?!", scrivono altri. "La skincare non l'ha fatta anche lì?", "Un po' di gloss superstar *urlo* (cit.)", "La combo labbra deve sempre essere perfetta", "Oddio ma è Jingherly".

La Kostner è stata una delle poche ospiti della quarta serata cannibalizzata, come ovvio, dalle 30 cover dei cantanti in gara. Tra i momenti extra si segnalano Arisa, che dal Suzuki Stage, intona pianoforte e voce La notte, Gigi D'Agostino sul palco galleggiante anima il club tornando dopo due anni di assenza a causa di una malattia. All'Ariston, invece, passano il campione di motociclismo Pecco Bagnaia ("La musica fa parte del mio mondo al 100%, nei weekend di gara ne ascolto tanta e di solito è il rock che mi dà la carica") e le attrici Margherita Buy ed Elena Sofia Ricci.