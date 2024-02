Jalisse a Sanremo, stroncatura feroce: "Come se non ci fossero, ci si rivede tra 27 anni"

10 febbraio 2024 a

a

a

"Si rivedono sul palco dopo 27 anni. Ma alle 2 di notte è come se non fosse successo. Ci si rivede tra altri 27": una stroncatura in piena regola quella di Andrea Laffranchi e Renato Franco, inviati del Corriere della Sera al festival di Sanremo, a proposito dei Jalisse. Il duo è tornato per la prima volta all'Ariston dal 1997, quando vinse l'edizione condotta da Mike Bongiorno con Fiumi di parole. Il brano che hanno riproposto ieri sera, visibilmente emozionati. Emozione che evidentemente non è arrivata ai giornalisti del Corsera.

Il duo è stato annunciato poco dopo l'inizio della diretta su Rai 1 da Fiorello, in collegamento con Amadeus fuori dal teatro Ariston. Lo showman siciliano ha mostrato un cartonato dei due cantanti, Fabio Ricci e Alessandra Drusian, dicendo che li avrebbe fatti comparire in carne ed ossa di lì a poco. Ma dopo un rullo di tamburi ecco comparire Beppe Vessicchio. E' stato lui infatti, insieme al direttore De Amicis, a dirigere l'orchestra per la performance del duo. Poco dopo, tuttavia, sono comparsi anche i Jalisse, tra gli applausi del pubblico raccolto fuori dal teatro. In molti, comunque, non hanno potuto fare a meno di notare che lo storico evento si è tenuto alle 2 di notte, quando il pubblico sia in teatro che a casa aspettava solo di vedere la classifica finale.