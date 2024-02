Giuseppe Cruciani, appello "estremo" ad Amadeus: "Chi deve mandare a fare in cu***"

10 febbraio 2024 a

"Se fossi in Amadeus li manderei a fare in cul*". Giuseppe Cruciani non usa giri di parole per commentare la protesta degli agricoltori e le interferenze con il Festival Sanremo. Nell’ultima puntata della Zanzara su Radio24 parla del "ricatto dei trattori" specificando che i contestatori "pensano di essere quelli che governano la situazione, ma fra pochi giorni nessuno si ricorderà di loro". O saliamo sul palco – dicono dai presidi – oppure concentriamo a Sanremo i trattori del nord Italia. Lombardia, Piemonte e Liguria: "ma che cazz* è una dichiarazione di guerra?", tuona Cruciani specificando che "se io fossi in Amadeus, nella Rai, non gli liscerei di certo il pelo. C’è qualcuno che spinge affinché sia letto un programma. Non si sa se saliranno sul palco o meno. Se fossi in Amadeus li manderei a fare in cul*".

"Vai a fare la tua protesta in strada e non rompere i coglion*", sbrocca Cruciani che però ammette: "Questa cosa mi fa andare ai matti. Molti si aspettavano che io salissi su carro dei trattori ed invece no, amici miei” puntualizza il conduttore della Zanzara per poi passare a commentare l'uccisione dell'orso in Trentino perché ritenuto pericoloso. "Fugatti è un eroe dei nostri giorni", dichiara Cruciani riferendosi al governatore del Trentino che ha firmato l'ordinanza per mettere fine alla vita dell'animale. Poi spiega il perché: "È molto facile lasciare che la situazione resti così com’è. In fin da conti, un qualsiasi orso ha un consenso trasversale. Sono tutti a favore dell’orso. Destra, sinistra e centro. Ha un consenso superiore a quello di Mattarella. L’orso è più popolare di Mattarella. E dunque, ammazzare l’orso decidendo in nome della sicurezza dei cittadini che lo hanno eletto eliminando un potenziale pericolo è un atto eroico". "Un atto eroico", conclude Cruciani, "perché ovviamente arriveranno le minacce, arriveranno gli attacchi trasversali. Diranno che è un criminale, un assassino e infatti hanno già cominciato”.