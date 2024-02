Angelina Mango a Sanremo, "dove verrà proiettata la diretta": la decisione

10 febbraio 2024 a

a

a

Un anno eccezionale per Angelina Mango. Dopo Amici la cantante figlia di Pino Mango ha collezionato applausi e complimenti anche a Sanremo. In particolare, nella serata di venerdì 9 febbraio dedicata alle "cover", Angelina ha portato sul palco "La rondine" dedicata al padre ottenendo addirittura la standing ovation. Quanto basta a scatenare il comune di Lagonegro, in provincia di Potenza, la città di Pino Mango. Il Comune ha infatti deciso di aprire la sala consiliare per fare il tifo in diretta e per il televoto.

"Ora tocca a noi lagonegresi - ha commentato la decisione il sindaco Salvatore Falabella - per questo abbiamo programmato la proiezione della diretta tv del Festival nella Casa Comunale: tutti insieme per tifare Angelina Mango. Saremo lì a partire dalle 20.40 per supportare e televotare per lei".

"Bella carognetta Amadeus...". Fiorello fregato in diretta, l'annuncio al Tg1

E il comune non sembra essere l'unico a credere in Angelina. I bookmaker infatti non hanno dubbi: sarà una sfida a due tra l'artista e Geolier, vincitore della serata di ieri. I quotisti di Snai e William Hill vedono però Geolier di poco dietro alla rivale: Angelina parte leggermente favorita tra 2 e 2,10 rispetto a Geolier, che accorcia e insegue a 2,50 (ieri era a 3.75). A convincere sempre meno è invece Annalisa, che ha visto la sua quota raddoppiarsi: dal 3,75 di inizio Festival è ora a 7,50. E come lei perdono terreno anche Irama e Loredana Bertè. Insomma, non resta che aspettare.

.