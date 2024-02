Sanremo, Fiorello e il vaffa in diretta: "Fazio come va?", poi il raptus

10 febbraio 2024 a

Un Fiorello fuori controllo al debutto da co-conduttore del Festival di Sanremo, tra "vaffa" ad Amadeus, invocazioni a Fabio Fazio e "pubblicità occulta". Dopo aver conquistato l'Ariston con una coreografia che mescola Michael Jackson e Domenico Modugno, Rosario sale sul palco per presentare i Negramaro.

Quindi la gag con l'amico Amadeus. "Con il codice 08 canta Mahmood", dice Fiorello in versione presentatore. Amadeus, dopo aver accompagnato l'ospite Tananai fuori dall'Ariston per la sua esibizione sul palco esterno, torna di corsa da Fiorello, lo sorprende alle spalle sul palco di Sanremo urlando 'Mahmood' e si becca un istintivo 'vaffa' dallo showman siciliano.

Si prosegue, altro siparietto. "Sembra il tavolo di Fabio Fazio. Ciao Fabio, come va da quelle parti? Guarda quanta roba abbiamo qua", è la battuta di Fiorello, sedendosi sulla struttura allestita per la coreografia di Roberto Bolle, simulando il tavolo di Che Tempo Che Fa del giornalista e conduttore ex Rai, ora passato sul Nove. "Vedi questo vestito? Giorgio Armani! Dicono che facciamo la pubblicità occulta, ho fatto quella palese". E chiede ad Amadeus quale sia il suo stilista: "Gai Mattiolo", la risposta. "Siamo molto eleganti".

E quando Bolle, superospite della finale, termina la spettacolare esibizione sulle note del Bolero di Ravel accompagnato da 18 danzatori, Fiore si sbizzarrisce avvicinandosi alla stella della Scala a petto nudo e dopo avergli portato i fiori gli tocca i pettorali e la "tartaruga" per vedere se sia tutto vero.