Alessandra Amoroso, scollatura abissale e "nudo laterale": Ariston a bocca aperta

Quando Amadeus snocciola la prima classifica generale (parziale) in apertura di finalissima di Sanremo, molti si chiedono: dov'è Alessandra Amoroso?

Eccola: alle spalle del forse irraggiungibile (per tutti) Geolier, Angelina Mango, Annalisa, Ghali, Irama e Mahmood c'è proprio lei, la bella e brava cantante salentina rivelatasi una decina di anni fa ad Amici di Maria De Filippi (come Emma, Annalisa, The Kolors, tutti in gara all'Ariston) con Fino a qui, suo debutto al Festival con un brano scritto a otto mani da lei, Federica Abbate e dalla coppia di "maghetti" Takagi e Ketra.

Probabilmente non vincerà, perché proprio Annalisa e Angelina Mango, solo per restare tra le donne, sembrano avere una marcia in più, ma di sicuro la 37enne di Galatina si conferma una delle voci più belle del panorama pop italiano, oltre che affascinante ed elegante.

Per la finalissima, ha sfoggiato un abito nero da sera aderentissimo e sensuale. Profondissima scollatura frontale, con lacci e lacciuoli a cingerle il decollété ed effetto nudo laterale di grande effetto. Complimenti.