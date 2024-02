Mahmood sesto, volano insulti a Sanremo: "Voi dovete cag***vi sotto"

11 febbraio 2024 a

"Follia", "Voi dovete cag***vi sotto". Mahmood finisce sesto in classifica a Sanremo, fuori dalle prime 5 posizioni che si sono giocate la vittoria del Festival, e sui social scatta la rivolta dei fan del rapper milanese di origini egiziane.

Critiche alla Rai, agli italiani e sospetti sul televoto, un calderone di amarezza e rabbia di cui X, l'ex Twitter, è più che fedele specchio. "Mahmood sesto in italia di mer***a e primo nella Spotify mondiale, ma lo vedete che non capite mai un c***zo", è uno dei tanti commenti avvelenati.

Tuta golf ha conquistato tutti, anche all'Ariston che ha accolto il nome di Mahmood con delusione. Addirittura, Fiorello e Josè, figlio di Amadeus seduto in prima fila, non hanno nascosto la loro amarezza con gesti plateali. Ma è in Rete che si misura la temperatura al meglio. "Alessandro perdonaci, abbiamo fallito, per quel che vale, per noi hai vinto tu!", scrive una fan. "MAHMOOD FUORI DALLA TOP FIVE MA CHE CAZZO È UNO SCHERZO?", "LUI CLAMOROSAMENTE DERUBATO. IO SONO SENZA PAROLE", "NON AVETE FATTO ANDARE MAHMOOD IN TOP FIVE VOI DOVERE CAG***VI SOTTO". Il maiuscolo, traducibile con un urlo, è un po' ovunque.

"Alessandro tu ci devi perdonare perché non ti meritiamo. Scusaci", "MAHMOOD ALLA SESTA POSIZIONE DELLA CLASSIFICA IO FACCIO UNA STRAGE MA CHE C***ZO AVETE COMBINATO SONO FURIOSA", "Solo in Italia una performance del genere arriva sesta in un altro paese sarebbe stata minimo in top 3", "ANDATE A FANC***OOOOOOOO MAHMOOD SESTO MA ANDATE A FANC***OOOOOOOOOOO", "Indipendentemente da tutto, secondo me vi mangerete un po’ le mani per non aver mandato questo pezzo all’Eurovision, ma con il tempo si vedrà", "QUESTA HIT FUORI DALLA TOP 5? FOLLIA NEL MONDO CI PRENDERANNO PER IL CULO". Finito il Festival, ricominciano le polemiche.