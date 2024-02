Sanremo, il messaggio politico di Mahmood: "Chi voglio ringraziare"

10 febbraio 2024 a

Ovazione per Mahmood, che "fa venire giù" l'Ariston con la sua Tuta Gold. Una esibizione trascinante, con tanto di ballerini e look in pelle nera molto "Guerrieri della notte".

Il rapper milanese di origini egiziane corona un Festival di Sanremo di altissimo livello, il suo terzo e forse quello con maggior padronanza e presenza scenica nonostante le due precedenti esperienze siano state coronate da altrettante vittorie (la prima con Soldi, la seconda con Brividi in coppia con Blanco).

Iconico, talentuoso e impegnato. Se Dargen D'Amico stasera è marcato a uomo da Amadeus e si "accontenta" di baciare Mara Venier in platea, è proprio Mahmood a raccogliere il testimone e lanciare il suo messaggio "politico". "Volevo ringraziare tutte le artiste e gli artisti che questa settimana ci hanno regalato la loro visione del mondo: viva le differenze, viva la libertà di pensiero sempre e comunque". "Mi sembra giusto", commenta Amadeus visibilmente preoccupato che qualche frecciata politica possa scaldare ancora di più il clima, già agitatissimo dal caso-Geolier.

Anche Giuliano Sangiorgi, leader dei Negaramaro, ha voluto salutare il pubblico con uno slogan un po' pi profondo: "Viva la musica, viva la libertà, viva la pace". E Dargen? Per lui, stasera, nessuna invettiva su Gaza e il Medio Oriente. Ma attenzione, perché all'appello manca ancora Ghali.