Sanremo 2024, "proposta indecente" ad Amadeus?

Cala ufficialmente il sipario sul quinto Festival di Sanremo firmato Amadeus, la kermesse dei record, quella di questo 2024. Risultati in termini di share inimmaginabili, e non solo all'ultima serata, quella della vittoria di Angelina Mango con La noia. Insomma, un trionfo per Amadeus, che da tempo ha annunciato che questa edizione sarebbe stata l'ultima. E rimpiazzare lui e Fiorello sarà un'impresa impossibile.

Il tema ovviamente aleggia nella conferenza stampa del mattino di domenica 12 febbraio, quella con cui si chiude la kermesse. Il punto è che Roberto Sergio, amministratore delegato Rai, non sembra voler desistere: "Sono molto soddisfatto", commenta. Dunque, cedendo alle insistenze dei giornalisti presenti nella sala stampa dell'Ariston che gli chiedevano se fosse possibile una sesta direzione artistica di Amadeus, ecco che Sergio risponde: "Ne riparliamo tra 15-20 giorni. Adesso lasciamo decantare la cosa...". Insomma, parole chiarissime: l'ad vuole provarci, magari con una "proposta indecente", irrinunciabile. Così come Amadeus pare irrinunciabile per Sanremo.

A stretto giro, però, ecco arrivare la replica del direttore artistico, che pare chiudere definitivamente la porta. "Lo avevo già detto a maggio e l'ho ripetuto nella prima conferenza stampa di questo Festival, sento che mi devo realmente fermare - ha rimarcato Amadeus -. Ringrazio l'amministratore delegato della Rai Roberto Sergio per il suo desiderio di far proseguire me e Fiorello ma sento che dobbiamo fermarci e pensare ad altro. Non vado a fare l'eremita ma voglio pensare ad altre idee, altre sfide, altre scommesse come ho sempre fatto". Insomma, non sembrano esserci margini. Ma mai dire mai.

Quindi sui progetti futuri, magari con Fiorello, ecco che Amadeus spiega: "Fiorello ed io ci conosciamo da trent'anni, ognuno ha fatto il proprio percorso. Ci siamo ritrovati in qualche occasione ma non abbiamo necessariamente lavorato insieme, lui è uno showman io più dedito al quiz. Può capitare che in futuro si possa fare qualche evento o qualcosa insieme ma al momento non c'è nulla". L'idea di Attenti a qui due di Roberto Sergio? "C'è quell'idea ma ora bisogna azzerare tutto. Ciascuno di noi ha bisogno di tornare nel proprio mondo. Ci penseremo ad agosto, quando saremo in vacanza insieme"."Al momento l'unica cosa che desidero è appuntare la seconda stella sul petto", ha chiosato Amadeus riferendosi all'Inter, di cui è notoriamente tifosissimo.

Infine, le parole "politiche" che sono una doccia gelata per la sinistra, per chi come Roberto Saviano è riuscito addirittura a sostenere che il governo di Giorgia Meloni abbia provato a "sterilizzare" questo Festival di Sanremo, ultima lunare teoria di mister Gomorra. "Personalmente, non ho mai avuto pressioni politiche in questi cinque anni di festival", ha tagliato corto Amadeus. E ancora: "Ringrazio l'ad Roberto Sergio. Prima ancora che cominciasse Sanremo mi ha detto: Continua a fare quello che hai fatto in totale libertà come hai sempre fatto. Non ho mai ricevuto una sua telefonata per chiedere cosa stessi facendo. Anche quando c'erano polemiche nell'aria, io ho lavorato in totale autonomia, e per come sono fatto io non potevo essere altrimenti, non avrei mai accettato alcuna scorciatoia, non mi appartiene, non l'ho mai fatto", ha concluso Amadeus.