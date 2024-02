Loredana Bertè, "un'ingiustizia": nel mirino Angelina Mango e Geolier?

12 febbraio 2024 a

Se avesse votato la giuria demoscopica, Lorenda Bertè oltre ad aggiudicarsi il Premio della Critica con la canzone Pazza si sarebbe portata a casa anche la vittoria del Festival di Sanremo. Lo certifica l'Ispos che ha selezionato un panel di spettatori della kermesse musicale contattati prima della manifestazione in modo da ascoltare con attenzione tutte le esibizioni dei primi tre giorni, per esprimere un giudizio motivato sui brani e le esibizioni prima di essere influenzati dalle cover e dalla classifica generale della quinta serata. Il tutto gestito dai sondaggisti dell'Ipsos nel rispetto della riservatezza e dell’anonimato dei giurati a garanzia della neutralità del voto. In base ai giudizi della giuria demoscopica la classifica finale avrebbe visto Bertè al primo posto, al secondo Annalisa, al terzo Angelina Mango e a seguire Mahmood, Diodato, Ghali con Geolier inchiodato al 20esimo posto.

Una vittoria morale, che però non basta a Loredana Bertè che all'indomani della sbornia sanremese ha deciso di togliersi dei sassolini dalle scarpe. A 73 anni Loredana non deve dimostrare niente a nessuno e si sfoga sul Corriere della Sera. "C’è un regolamento e c’è un vincitore. Non ho bisogno di pacche sulle spalle e non mi piacciono i contentini", dice la cantante nell'intervista.

"Le polemiche sono sempre di casa al Festival e del resto questo è spesso accaduto", puntualizza Bertè che ricorda il caso di Mimì "Ma secondo voi nel 1989 “Almeno tu nell’universo” di mia sorella meritava il nono posto? Eppure è andata così". Sul suo profilo Instagram, Loredana ha ricordato la sorella: "Mimì, lo abbiamo portato a casa! Non riesco ancora a credere di aver vinto il Premio della Critica “Mia Martini”, non ci speravo più! Questo premio per me è sempre stato irraggiungibile, un po’ una ferita nel cuore. È un cerchio che si chiude, una cosa stupenda e anche un po’ surreale". "Grazie Amadeus, alla sala stampa e a tutto il pubblico per l’affetto e il supporto che mi avete dato! Sono commossa. Vi amo", ha concluso Loredana Bertè.