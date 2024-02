Cinque Minuti, Amadeus: "Show con Fiorello? La verità è che non è previsto"

12 febbraio 2024 a

Per Amadeus è tempo di bilanci. Il conduttore che ha guidato le ultime cinque edizioni di Sanremo con ascolti letteralmente da record, non condurrà l'edizione del 2025. E di fatto si cercano già sostituti tra i nomi di Antonella Clerici, Alessandro Cattelan, Laura Pausini e anche Paolo Bonolis. Nomi pesanti che dovranno raccogliere una pesantissima eredità. E Amadeus, intervistato a "Cinque Minuti" da Bruno Vespa, ha ribadito: "L’ho detto prima di cominciare questa edizione. Sento che sia arrivato il momento giusto per chiudere, dopo cinque anni". Poi su un possibile show con Fiorello su Rai Uno, ha affermato: "La verità è che non c’è, non è previsto. Chissà - ha aggiunto - magari ma in questo momento non è nei nostri programmi". E ancora: Sabato è stata la giornata dove ci siamo visti di meno e solo poco prima di andare in onda ci siamo detti: godiamocela".

E parlando della standing ovation ricevuta dai giornalisti, Amadeus ha detto che "se la stampa te la fa al tuo saluto, quando a volte non la pensa alla stessa maniera della direzione artistica, devo dire che è un omaggio moto gradito".

Sul caso del televoto, Amdeus ha difeso il sistema che decreta il vincitore: "La giuria in questo momento credo che sia stata la soluzione giusta. Se fai solo televoto tutte le sere, tu praticamente dopo la prima sera sai già chi ha vinto il festival. Quindi non è facile ogni anno trovare una giuria equa. Questa mi è piaciuta molto". Infine su Giolier ha rivelato: "Nella classifica della sala stampa la prima sera, Geolier non era nella top five, cioè nei primi cinque. Non so che posizione occupasse sinceramente non lo so. Certamente, non era tra i primi cinque. Quindi diciamo che la stampa in quel momento non lo vedeva sul podio. Le radio, secondo me, si sono divise, più o meno. Chiaramente il televoto era per Geolier".