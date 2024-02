L'Eredità, Giuseppe è fuori: "Lo volevate eliminare", scoppia la bufera

12 febbraio 2024 a

Giuseppe eliminato da l'Eredità. Nella puntata andata in onda questa sera, lunedì 12 febbraio, il campione che ha trionfato alla ghigliottina portandosi a casa più di 90mila euro, ha dovuto cedere il suo posto nel programma. A tradirlo due errori che lo hanno poi portato a dover affrontare il duello con Rosalba nel gioco in cui vanno completate le parole in base dalla definizione. A fregare Giuseppe è stata la parola "succulento" che corrispondeva alla definizione "gustoso e abbondante". Sin dall'inizio della sfida decisiva, Giuseppe è apparso in affanno contro Rosalba, la sfidante.

Ma sui social qualcuno ha messo nel mirino la scelta delle parole da parte degli autori. Secondo alcuni telespettatori le definizioni toccate a Giuseppe sarebbe state ben più difficile di quelle con cui ha dovuto fare i conti Rosalba: "Da una parte sempre più difficile, dall'altra parole idiote. Ditelo che volete eliminare il campione", ha scritto un telespettatore.

Qualcuno su X, dove il programma è molto commentato, ha affermato: "Ma secondo me Liorni c'è rimasto malissimo...". In effetti Liorni ha condiviso con Giuseppe parecchie puntate. E un altro telespettatore ha scritto: "Uhm la restaurazione ha mandato a casa anche Giuseppe". Insomma la caduta del campionissimo ha fatto parecchio discutere. E i social, come sempre, si sono scatenati.