Il Volo, lo strano botta e risposta tra Barone e Ginoble: "Mi sono rotto, parla per te"

15 febbraio 2024 a

a

a

Volano stracci tra due componenti de Il Volo. Protagonisti del botta e risposta Piero Barone e Gianluca Ginoble. Reduci da Sanremo, e ospiti di Radio Number One, i due tenori si sono presentati all'intervista radiofonico senza il collega Ignazio Boschetto. Ma ciò che ha attirato maggiormente l'attenzione degli ascoltatori è stata l'accesa discussione.

Ad alzare il polverone una domanda riguardante la performance della band nella serata cover del Festival. Ginoble, parlando dell'identità del trio, ha detto: "La gente ci vede troppo seri, ma possiamo essere anche altre cose". Immediata e inaspettata la reazione di Barone che ha replicato: "Mi sono un po' rotto le scatole, da 15 anni vuoi parlare sempre per tutti e tre... tu vuoi essere altro e continua a essere altro, non parlare per tutti". Nel cercare di placare gli animi Gianluca ha chiosato con un "non ti arrabbiare. L’essenza de Il Volo non potremo mai cambiarla e non vogliamo cambiarla però da qui inizia un nuovo percorso". Ma ormai era tardi.

"Vittimismo napoletano, solite storie ridicole": Geolier, si scatena Giuseppe Cruciani

A Sanremo, il trio ha scelto di cantare assieme al chitarrista Stef Burns il brano "immortale" dei Queen, nonché colonna sonora del film Highlander: Who wants to live forever. La canzone fu pubblicata nel 1986 come sesto estratto dal dodicesimo album in studio della band di Freddie Mercury, "A Kind of Magic".