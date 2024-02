Affari Tuoi, la "veggente polacca" a Giovanni: "Vedo bene quel pacco", poi il disastro

15 febbraio 2024 a

a

a

Affari Tuoi, un puntata davvero triste quella di Giovanni. Nella partita andata in onda ieri sera mercoledì 14 febbraio, il ragazzo è rimasto a mani vuote dopo aver tentato la scalata ai 300mila euro. Una mano sfortunata che lo ha portato ad aprire tutti i pacchi rossi e riducendosi all'ultimo giro con la scelta ra 10mila euro e un pacco blu. E beffa delle beffe tra le mani Giovanni aveva proprio il pacco da 10mila euro ma ha preferito mollare tutto per tentare la fortuna alla Regione Fortunata.

Ma in quegli attimi decisivi in cui ha dovuto scegliere se accettare di andare fino in fondo oppure accedere alla regione fortunata, Giovanni non ha prestato ascolto a una voce che è arrivata dal pubblico.

Affari tuoi, cos'è accaduto quando Angelina Mango è entrata in studio

Di fatto, mentre il concorrente era impegnato a scegliere come giocarsi la partita, Amadeus ha chiesto a chi era presente tra il pubblico un consiglio sulla partita di Giovanni. Ed è rispuntata la "veggente polacca", una donna che in qualche puntata del passato ha azzardato i suoi pronostici sui pacchi. E in effetti, anche in questo caso, aveva dato un consiglio a Giovanni: "Vedo bene quel pacco". Ebbene il concorrente non ha prestato attenzione al consiglio e così si è ritrovato con le tasche vuote. Infatti l'esperienza della Regione Fortunata è stata disastrosa.