L'eredità, Vincenzo si auto-ghigliottina: "Non ho la stoffa del campione"

Vincenzo è ancora campione de L'Eredità, il quiz game condotto da Marco Liorni su Rai 1. Nella puntata di oggi 16 febbraio è Vincenzo ad arrivare ai “100 secondi” con Anna Maria. Ma ad aggiudicarsi il diritto di andare alla Ghigliottina è lui. Riuscirà a superare l'ultimo step del gioco e a intascarsi il montepremi finale?

Il concorrente si presenta con un bottino di 170mila euro. Le parole che compongono la sua ghigliottina sono: vendere, impermeabile, metro, tende, bambola. Vincenzo deve trovare la parola che le lega tutte. Alla fine dice "pezza".

Lui stesso non ne è convinto. E Liorni prova a farlo ragionare: la risposta giusta era "stoffa". Peccato, perché il campione ci era andato davvero vicino. Tanto che è lo stesso Vincenzo ad "auto-umiliarsi": "Non ho la stoffa del campione", dice.

Ovviamente Vincenzo potrà riprovarci domani ma su Twitter si è subito scatenato l'inferno. "Per***, non buttarti giù così!", scrive uno. "Però si diventa campioni per meriti e non per simpatia", osserva un'altra. "Questo mette una pezza su tutto ciò che dice ma non ci azzecca nulla!!!", ironizza ancora qualcuno. Sui social quasi tutti avevano indovinato la parola giusta. "Era facile stasera", si legge tra i commenti. Ma si sa che da casa è sempre più facile...