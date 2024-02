Mahmood, dramma a Verissimo: "È stato terribile", poi lo psicoterapeuta

18 febbraio 2024 a

Tra gli ospiti di Verissimo nella puntata di domenica 18 febbraio su Canale 5 anche Mahmood. Il cantante, reduce da Sanremo, si è raccontato a Silvia Toffanin. "C’è molto di me questa volta, forse più delle altre volte, - ha detto in riferimento a Tuta gold' e al suo nuovo album - credo che questo disco sia il disco più empatico che abbia mai scritto fino ad ora perché in questi ultimi due anni e mezzo sento di essermi evoluto a livello proprio sentimentale".

Incalzato dalla conduttrice, l'artista è tornato sull'incendio avvenuto nella sua prima casa in affitto a Milano. "È stato terribile - ha detto senza trattenere l'emozione - Era la mia prima casa in affitto, la prima indipendenza e poi sono dovuto tornare a casa di mia madre. Ero a casa con due mie amici e la mia amica se ne è accorta guardando l’ombra del palazzo". Poi Mahmood non ha fatto mistero di aver intrapreso un percorso di psicoterapia: "Ci sono andato e ne parlo tanto nel disco e devo dire che mi ha aiutato proprio a sbloccare delle cose che avevo dentro di me".

Infine la Toffanin ha voluto entrare nella sua sfera privata, quella sentimentale. "Sono molto felice in questo ultimo periodo… è che ovviamente da gennaio non c’è stato tempo per l’amore ora si deve lavorare e battere il ferro finché è caldo, però sono felice - ha concluso -. Io anche quando non soffrivo trovavo il modo di soffrire perché in realtà sono uno che se ha qualcosa di semplice ho bisogno di complicarlo".