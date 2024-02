Domenica In, Renga chiede e Venier si alza e sbotta: "Si può?"

18 febbraio 2024 a

Siparietto a Domenica In dove, nonostante la polemica, non si perde il sorriso. Mara Venier, nella puntata del 18 febbraio su Rai 1, ha ospitato Francesco Renga e Nek. I due, entrambi reduci da Sanremo, sono ormai una coppia inossidabile. Proprio sulla loro carriera si è concentrata la conduttrice di Rai 1, che ha scelto di iniziare dall'artista di Udine. "Eri proprio piccolo", ha detto mostrando gli scatti della prima kermesse dell'ospite.

E Renga: "Sudavo tantissimo con quella giacca". Ma l'attenzione della Venier si è focalizzata sui capelli del cantante. "Sì, li avevo lunghi fino a...", ha replicato lui fermandosi giusto in tempo. Ma la padrona di casa gli ha fatto cenno di sì, che avrebbe potuto dire la parola trattenuta. Da qui il siparietto: "Si può dire sedere?", ha chiesto quindi Renga.

"Qui si può dire tutto": basta una frase della Venier e si scatena l'odio

"Qui si può dire tuttoooo!", ha precisato la conduttrice in un chiaro riferimento alle accuse che le sono arrivate in questi giorni. La Venier è finita nel ciclone perché ha dovuto stoppare, nella scorsa puntata, Dargen D'Amico, impegnato a tornare sul tema dei migranti. Ma non solo, perché la vera bufera è stata sollevata dopo che ha letto il comunicato Rai pro-Palestina.