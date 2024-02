Mara Venier, "qui si può dire tutto". E si scatena l'odio su Domenica In

18 febbraio 2024 a

Mara Venier torna sulla polemica che l'ha vista protagonista dopo Sanremo. In apertura della puntata del 18 febbraio su Rai 1 di Domenica In, la conduttrice ha detto chiaro e tondo: "Qui si può dire tutto. Sono trent’anni che qui da me si può dire tutto". Proprio domenica scorsa, durante il suo speciale Sanremese, si è trovata a leggere in diretta una nota dell’ad Rai Roberto Sergio. Al centro l'appello alla pace di Ghali e la "regola dell’accoglienza" dei migranti ricordata da Dargen D’Amico. Ecco allora che, dopo aver fatto il suo ingresso in studio sulle note di "Eh già" di Vasco Rossi, cantando il ritornello "io sono ancora qua", la conduttrice ha ribadito la sua posizione.

E non sono mancate nuove critiche su X. "Non succede niente è solo un’opinione che rappresenta una parte. Pure questo è servizio pubblico eravamo un paese dove c’era libertà di espressione senza comunicati a rettifica di un’opinione di un mito dei giovani e meno giovani che fa musica con parole", scrive un utente a cui ne seguono altri: "E la gente che sta là a guardare e a commentare ridendo e scherzando le scemenze di sto schifo nonostante sia consapevole del fascismo che ci gira intorno è ancora peggio di lei". E ancora: "Ma dopo tutto quello che è successo davvero guardate ancora Domenica In?"

Già nei giorni scorsi, la Venier si era voluta sfogare: "Soffro tanto e ho pianto molto in questi giorni (...) Se sono da trent’anni in tv è perché non ho mai sposato una parte politica. Io sono una conduttrice Rai e se l’amministratore delegato mi chiede di leggere un comunicato, io lo faccio".